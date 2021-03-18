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ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

الخميس 18/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن الوجهة القادمة المحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط إسم رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الخروج من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من نادي بورتو البرتغالي.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 88 مليون جنيه إسترليني في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز للحصول على توقيع كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد تلعب دورًا في عودة رونالدو إلى الشياطين الحمر.

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يوفنتوس رونالدو الدوري الايطالي

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