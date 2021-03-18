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خاص.. أول رد فعل من مروان محسن بعد استبعاده عن المنتخب

الخميس 18/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن قائمة الفراعنة التي تستعد لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويخوض الفراعنة مواجهتين أمام كينيا خارج الأرض يوم 25 مارس الجاري، على أن يلتقي جزر القمر يوم 29 من نفس الشهر، بالقاهرة لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

وشهدت القائمة استبعاد مروان محسن مهاجم المارد الأحمر، رغم كل المؤشرات التي كانت تؤكد اقترابه من قيادة هجوم الفراعنة بالمعسكر المقبل.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن مروان محسن تقبل فكرة استبعاده من المعسكر الوطني بصدر رحب.

وأضاف المصدر: "اللاعب لم يبدي أي اعتراض على خروجه، وإن كان يتمنى التواجد، ولكنه تقبل الأمر في النهاية، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده مع المارد الأحمر بالفترة المقبلة، من أجل عودته مرة أخرى لتمثيل بلاده".

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منتخب مصر مروان محسن البدري الاهلي

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