كارتيرون يكشف عن سر عودته إلى الزمالك





أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنع عاد للفريق مرة أخري لوضع خطة المستقبل من أجل الفوز بالبطولات التي يشارك فيها الفريق.





وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي :" أشكر إدارة الزمالك على دعمها وثقتها، فهم منحوني جميع الصلاحيات الفنية في اتخاذ كافة القرارات لصالح الفريق".





وأضاف :" لم اترك الزمالك بسبب الأموال كما يقال، رحلت بسبب وجود مشاكل كثيرة ولا أريد الحديث عنها".





وأتم :"عدت مرة أخرى لأني احب الزمالك سعيد بالتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق".



