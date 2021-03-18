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كيا تزيح الستار عن سيارتها المحدثة "ستنجر 2022"
الخميس 18/مارس/2021 - 06:01 م
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كشفت شركة كيا الأمريكية بشكل رسمي عن إضافة تحديثات قوية لسيارتها ستنجر 2022.
تأتي ستنجر 2022 المحدثة بتعديل بسيط للغاية على التصميم مع مصابيح أمامية محسنة ومع شعار الشركة الجديد، التحديثات الأهم تأتي تحت غطاء المحرك حيث ستوفر الفئة الأساسية من السيارة والمزودة بمحرك 2.5 لتر تيربو قوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن-متر وذلك بدلاً من محرك 2.0 لتر السابق وبفارق 45 حصان إضافية، مع ذلك تقول كيا أن استهلاك السيارة للوقود لن يتغير.
ستحصل الفئة الأعلى على محرك 3.3 لتر ينتج 368 حصان وعزم 510 نيوتن متر، وستوفر نظام عام بتحكم إلكتروني لصوت رياضي مميز.
لم تنس كيا العمل على التحسينات الداخلية فقد قامت بإضافة لمسات على الكونسول الوسطي وعجلة القيادة كما حصلت السيارة على نظام ترفهي مزود بشاشة قياس 10 إنش تدعم الهواتف الذكية بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
ويشار إلى أن كيا تخطط لفئة إضافية من ستنجر ستكشف عنها لاحقاً وستحمل اسم Scorpion مع تميزها بفخامة أعلى وألوان خاصة مع لمسات من الكربون فايبر داخل السيارة.
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