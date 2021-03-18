صحة البرلمان لـ "أطباء مصر": كنتم على قدر المسؤولية وتحملتم الكثير

وجه عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر والتقدير لأطباء مصر وجميع العاملين بالقطاع الطبي، بمناسبة الذكري الـ 43 ليوم الطبيب، والذي يتم الإحتقال به يوم 18 من شهر مارس سنويًا، وهو يوم إنشاء مدرسة الطب بقصر العيني عام ‏1828 والذى اعُتبر عيدًا للطبيب.



من جانبه، وجه الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر والتقدير للأطباء بمناسبة الذكري الـ 43 ليوم الطبيب، قائلًا " حفظكم الله ورعاكم، فقد تحملتم الكثير خلال الفترة السابقة في مواجهة جائحة وباء الكورونا العالمي وكنتم علي قدر المسؤلية المُلقاه على عاتقكم".



وأضاف "رضوان" في تصريح لـ "الفجر" أن الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبي، قد أثبتوا بالفعل أنهم جيش مصر الأبيض في مواجهة كورونا على الرغم من ضعف المرتبات التي يتقاضوها، ولكن تقديرهم من قِبل الشعب المصري والقيادة السياسية والدعم المعنوي لهم أكبر بكثير من المُقابل المادي.



وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قائلًا " أن الظروف الإقتصادية للدولة المصرية سوف تشهد تحسن في الأيام القادمة وسيحصل الأطباء وكافة القطاع الطبي على كافة حقوقهم المادية".



وفي السياق نفسه، قال الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بمناسبة الذكري الـ 43 ليوم الطبيب، "أفتخر بهذا اللقب وهو الأعز بالنسبة لي وأشرف بكوني أمثل الشعب في مجلس النواب، ولكن هذا اللقب هو الأقرب إلى قلبي ولا أستطيع التوقف عن العمل كطبيب قبل أو أثناء ممارسة العمل النيابي، ولا أتوقف عن خدمة الناس في المجال الطبي.



ووجه "البياضي" التهنئة لكل طبيب بمناسبة هذا اليوم ولأطباء مصر بصفة خاصة، قائلًا "أنتوا فخر لمهنة الطب لما ابليتوه من بلاء وشجاعة وما زلتم تبذلونها من تضحيات في مواجهة الوباء العالمي الذي يُهدد صحة وحياة المواطنين.



وتابع "البياضي" قائلًا: أتمني أن يحصل أن أطباء مصر وكل الأطقم الطبية على حقهم الذي يستحقونه ليس بالكلمات الرنانة الجميلة والتكريم فقط، وإنما حقهم في التكريم المادي وهم أحياء من مرتبات ومكافأت عادلة وحق الشهداء وأسرهم أن تقدم لهم الدولة التكريم المناسب.



كما وجه عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، تحية خاصة للشهداء الأطباء، قائلًا "نتذكرهم في يوم الطبيب المصري ونقول لهم تضحياتكم وجميلكم علي رأس الوطن وأنتم في قلوبنا ولن ننساكم".



وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التحية والتقدير للأطباء والعاملين بالقطاع الطبي بمناسبة ذكرى يوم الطبيب المصري الـ 43، مؤكدة أن إطلاق لقب جيش مصر الأبيض لم يأتي من فراغ، وإنما حقيقة أكدتها الفرق الطبية في مواجهة فيروس كورونا.



وقالت "سالم" في تصريح لبوابة "الفجر": إننا نعرف جيدًا الدور الكبير الذي يقوم به أطباء مصر، خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا والتضحيات التي يقدموها، ولا يمكن لأحد أن يقلل أو ينكر هذا الدور في إنقاذ حياة الآخرين بدون خوف أو قلق، فهم مثل رجال الجيش والشرطة يضحون بأرواحهم من أجل أن يعيش الجميع".



وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت قيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي جاءت في وقت ظهور أزمة كورونا، وأثبتت أمام العالم قدرة مصر على كيفية التعامل مع الأزمات ومواجهة فيروس كورونا.

