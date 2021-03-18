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حسام البدري يكشف سر استبعاد أوباما من منتخب مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن سر إستبعاد يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك من معسكر الفراعنة لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال البدري:" محمد ابراهيم وأوباما اسماء مميزة لكن كل مرحلة ليها متطلبات وانا مش هينفع اخد 4 أو 5 لاعيبة في نفس المركز ممكن مش موجودين النهاردة لكن موجودين المرة الجاية اهم حاجة الالتزام".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.

وضمت القائمة كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر 
محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

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