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الإمارات تسعي لزيادة إستثمارتها في مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، لبحث فرص الاستثمار بمصر.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ومستجدات بيئة الاستثمار، وأهم الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيداً بقصص نجاح استثمارات الشركات الإماراتية في مصر، والتى من بينها مؤسسات ماجد الفطيم، وموانئ دبي، وإعمار، واتصالات، والقناة للسكر، والتي ساهمت فى تحفيز الكثير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن نجاح استراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين انعكست في تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيًا والثالث عالميًا بين الدول المستثمرة في مصر، حيث تتنوع استثمارات الشركات الإماراتية في قطاعات: الاستكشافات والإنشاءات والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والصناعة، مؤكداً حرص الهيئة على زيادة وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب الإماراتي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن اللقاءات الدورية بين الجانبين ساهمت في القضاء على كافة التحديات التي واجهت رجال الأعمال الإماراتيين في مصر، وعززت من فرص زيادة استثماراتهم.

من جانبه، أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسي بتطور بيئة الاستثمار في مصر، وتضاعف حجم التعاون الاقتصادي بين الدولتين، مُثمنًا الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تيسير أعمال ومهام الشركات الإماراتية في مصر، مشيرًا إلى أن سفارة دولة الإمارات بمصر تعمل على تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى مصر، في ظل بيئة الاستثمار الجاذبة.

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هيئة الاستثمار المناطق الحرة الاقتصاد المصري الاقتصاد الاماراتى الاستثمارات الاماراتية

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