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تفسير الشعراوي لقوله تعالى {أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون} الآية 8 من سورة يونس

الخميس 18/مارس/2021 - 06:10 م
الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي
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تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة يونس

{أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(8)}

وأنت تقول: (أويت إلى كذا)، إذا كان هذا هو المكان الذي يعصمك من شيء، وهنا يقول الحق: {مَأْوَاهُمُ النار} فإذا كان ذلك هو المأوى، فلابد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً. وهم يأوون إلى النار {بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} أي: بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسيئات.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: {إِنَّ الذين آمَنُواْ...}.

تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة يونس

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