تفسير الشعراوي لقوله تعالى {أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون} الآية 8 من سورة يونس

تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي





تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة يونس





{أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(8)}





وأنت تقول: (أويت إلى كذا)، إذا كان هذا هو المكان الذي يعصمك من شيء، وهنا يقول الحق: {مَأْوَاهُمُ النار} فإذا كان ذلك هو المأوى، فلابد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً. وهم يأوون إلى النار {بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} أي: بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسيئات.





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: {إِنَّ الذين آمَنُواْ...}.



