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تفسير الشعراوي لقوله تعالى {أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون} الآية 8 من سورة يونس
الخميس 18/مارس/2021 - 06:10 م
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تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي
تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة يونس
{أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(8)}
وأنت تقول: (أويت إلى كذا)، إذا كان هذا هو المكان الذي يعصمك من شيء، وهنا يقول الحق: {مَأْوَاهُمُ النار} فإذا كان ذلك هو المأوى، فلابد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً. وهم يأوون إلى النار {بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} أي: بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسيئات.
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: {إِنَّ الذين آمَنُواْ...}.
تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي
تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة يونس
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