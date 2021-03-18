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ضربوه بالشوم.. شاهد لحظة مقتل شاب على يد مسلحين في كرداسة (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على فيديو لحظة مقتل شاب  ويدعى "خالد" في عقده الثاني من العمر، على يد جيرانه بكرداسه، وكان عددهم  أكثر من ٦ أشخاص. 

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا بمقتل شاب أثناء مشاجرته مع أحد الجيران بقرية ناهيا بمدينة بكرداسة. 

حيث انتقلت علي الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن شابا قتل علي يد جيرانه بعدة إصابات، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين عقب ارتكابهم الجريمة لاذوا بالفرار، خارج مدينة كرداسة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واستمرت تحريات المباحث حول الواقعة.

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