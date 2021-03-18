عاجل.. رئيس الوزراء: قلقون من التطورات الأخيرة بملف سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح دولتي المصب، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأضاف "مدبولي"، أنهم قلقون من التطورات الأخيرة بملف سد النهضة، لافتًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة يخالف الالتزامات والقواعد الدولية.

