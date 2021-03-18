Advertisements

وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
بدأت وزارة العدل في تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.. وذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 

جدير بالذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين في نهاية الأسبوع القادم، وذلك بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها؛ تيسيرًا على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد (صور)
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد (صور)
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد (صور)
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد (صور)
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد (صور)
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد (صور)

أخبار تهمك

حسام البدري يكشف سر ضم أحمد ياسر ريان ويعلق على تغريدة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 18 دقيقة

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري يكشف سر استبعاد أوباما من منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

منذ أقل من ساعة

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

المحطة الأخيرة.. تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد لتمديد عقد راموس

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

05:15 م

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

05:57 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار