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محافظة القاهرة تضع اللمسات النهائية لخط سير موكب المومياوات الملكية

الخميس 18/مارس/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اللمسات النهائية لخط سير موكب الموميات الملكية، موجهة الأحياء المعنية بخط السير والمارة بالمسار بالجاهزية القصوى ومراجعة جميع الأعمال المتعلقة بتطوير خط سير المومياوات الملكيّة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة استكمال تركيب الجرانيت أمام معهد  الأورام بحي السيدة زينب، مشددة على رفع الإشغالات  بجوار المسجد كما وجهت بطلاء بعض العقارات  ودهان الأرصفة الواقعة بالمسار إلى جانب مراجعة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها ورفع أى مخلفات أو إشغالات من جانبى نهر النيل.

وأوضحت “نائب محافظ القاهرة” سيتم عمل تابلوه زراعى من الورود والازهار بالقرب من كوبرى المانسترلى  ليضفى مظهر جمالى بخط السير، وقد وجهت برفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب مراجعة الارصفة والبلدورات ورفع كفاءتهاوتقليم جميع الاشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور، كما أكدت على ضرورة دهان اعمدة الانارة المارة بالمسار.

وأشارت إلى انه تم الانتهاء من أعمال طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الاشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة.

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات .

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول ، والملكة حتشبسوت ، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات. 

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