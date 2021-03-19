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مواعيد عرض مسلسل "زي القمر" على "cbc دراما"

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت الصفحة الرسمية لقناة "cbc دراما" على موقع “تويتر” مواعيد عرض حلقات مسلسل "زي القمر" بطولة الفنانة إلهام شاهين.

ونشرت قناة cbc الفيديو الدعائي للمسلسل: "الرجل لما يخون بيبقى اسمه راجل خاين، إنما الست لما تخون؟، تابعونا من السبت للأربعاء الساعة 11 مساء، بدءً من السبت 20 مارس".

وسبق أن نشرت إلهام شاهين صورًا من احتفال انتهاء التصوير، وذكرت أن المسلسل يطرح قضايا مجتمعية مؤثرة، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، وعبرت الممثلة عن مدى شكرها لكل من شارك في العمل سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها، وأنها كانت تريد أن يجتمع معها كل أبطال المسلسل في الاحتفال، كما وصفت شعورها أثناء مشاركتها أبطال المسلسل، قائلة: "قضيت معاكم أوقات حلوة أثناء التصوير، مليئة بالطاقة الإيجابية والحماس والتفاني والإبداع والمجهود الكبير لتقديم عمل مميز، فيه رسائل مهمة".

مسلسل "زي القمر" يتضمن عددًا من الحكايات، وتحمل الحكاية الأولى عنوان "حتة مني"، إنتاج مها سليم بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، وإيناس كامل، ونهال عنبر، وحنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.


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الهام شاهين

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