لطالبات الجامعة.. مكياج هادئ وأنيق لإطلالة رائعة

لا شك في أن الظهور بإطلالة جميلة في الجامعة يشعرك بالثقة بالنفس ولكي تظهري بمظهر متالق عليكي باتباع بعض الخطوات، استخدام كريم أساس خفيف لتغطية كل البشرة وجعلها بلون واحد على أن تختاري لون البشرة أو افتح بدرجة واحدة فقط، استخدام كونسيلر حول العينين بدرجة افتح من كريم الأساس.





استخدام بلاشر بلون وردي وبتوزيع متناسق فوق الوجنتين، استخدام ظلال للعينين بلون متناسق مع ملابسك علي الجفن الأسفل.





تحديد العينين أعلى الرموش باي لاينر أو قلم كحل ثابت بخط رفيع مع عدم استخدامه داخل العين حتي لاتظهري بسن اكبر من سنك ويمكنك استخدام لون أخضر أو أزرق داخل العين.



