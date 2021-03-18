Advertisements

لطالبات الجامعة.. مكياج هادئ وأنيق لإطلالة رائعة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
لا شك في أن الظهور بإطلالة جميلة في الجامعة يشعرك بالثقة بالنفس ولكي تظهري بمظهر متالق عليكي باتباع بعض الخطوات، استخدام كريم أساس خفيف لتغطية كل البشرة وجعلها بلون واحد على أن تختاري لون البشرة أو افتح بدرجة واحدة فقط، استخدام كونسيلر حول العينين بدرجة افتح من كريم الأساس.

استخدام بلاشر بلون وردي وبتوزيع متناسق فوق الوجنتين، استخدام ظلال للعينين بلون متناسق مع ملابسك علي الجفن الأسفل.

تحديد العينين أعلى الرموش باي لاينر أو قلم كحل ثابت بخط رفيع مع عدم استخدامه داخل العين حتي لاتظهري بسن اكبر من سنك ويمكنك استخدام لون أخضر أو أزرق داخل العين.

استخدام قلم روج يناسب بشرتك مع مراعاة عدم استخدام ألوان غامقة، احذري استخدام أنواع رديئة من المكياج تضر بالبشرة مع مراعاة تنظيف البشرة قبل النوم.

أخبار تهمك

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

المحطة الأخيرة.. تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد لتمديد عقد راموس

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ ساعة و نصف

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 18 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري يكشف سر استبعاد أوباما من منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

حسام البدري يكشف سر ضم أحمد ياسر ريان ويعلق على تغريدة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

05:15 م

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

05:57 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار