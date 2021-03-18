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الكاف يعلن عن مواعيد الجولة الخامسة والسادسة في دوري أبطال إفريقيا
الخميس 18/مارس/2021 - 06:25 م
الفجر الرياضي
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة المريخ السوداني والأهلي في مرحلة الجولة الخامسة من مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 3 أبريل على استاد الهلال بأم درمان في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ويدير المباراة الحكم الأثيوبي باملاك تسيما.
كما تقرر إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ختام مرحلة دوري المجموعات يوم الجمعة 9 أبريل علي ستاد القاهرة الدولي في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة ويدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي مصطفي غربال .
وأعلنت لجنة الحكام في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، الأطقم التحكيمية لمباريات الجولة السادسة وختام لقاءات دور المجموعات.
وسيدير الحكم الكونغولي جاك ندالا مباراة الوداد وبترو اتلتيكو ، والجامبي بكاري جاساما حكم مباراة حوريا وكايزر شيفز، الجنوب إفريقي سيولا زاكالا حكم مباراة الترجي ومولودية الجزائر، والليبي معتز ابراهيم حكم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.
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