الكاف يعلن عن مواعيد الجولة الخامسة والسادسة في دوري أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة المريخ السوداني والأهلي في مرحلة الجولة الخامسة من مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 3 أبريل على استاد الهلال بأم درمان في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ويدير المباراة الحكم الأثيوبي باملاك تسيما.