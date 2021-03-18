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احذري هذه العادات.. تؤدي إلى جفاف البشرة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:26 م
جفاف البشرة - صورة أرشيفية
جفاف البشرة - صورة أرشيفية
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يوجد بعض الأمور الشائعة بين الفتيات والنساء، تؤدي إلى جفاف بشرتهن، لذلك يقدم موقع "لافام، بعض العادات الخاطئة، عليك الحذر من تكرارها، لأنها تؤدي إلى جفاف البشرة.

عادات خاطئة تؤدي إلى جفاف البشرة

- الاكتفاء بالعصائر والمشروبات الساخنة؛ مثل القهوة والشاي، وعدم تنول كميات من المياه، وهذا يؤدي لجفاف بشرتك وعدم نضارتها.

- التعرض للشمس لفترات طويلة، يعرض البشرة للجفاف، لذا يجب عدم الوقوف تحت الشمس لفترات طويلة ووضع كريم واقي للشمس.

- وضع كريم غير طبي به مواد عطرية على الوجه، هذه العادة تؤدي لجفاف البشرة سريعاً، لذا يجب وضع كريم باستشارة الطبيب.

- عدم اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضراوات والفواكه، يؤدي لجفاف لبشرةن لذا يجب تناول الفاكهة باستمرار للحفاظ على لمعان بشرتك.

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