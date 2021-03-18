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كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي
الخميس 18/مارس/2021 - 06:29 م
الفجر الرياضي
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كشف المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أول مطالبه داخل الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.
وطلب كارتيرون التعاقد مع رأس حربة صريح فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب أزمة فى مركز رأس الحربة بنادى الزمالك، وتحديدا بعد رحيل مصطفى محمد فى الفترة الماضية.
وأكد كارتيرون على الإدارة، أهمية التعاقد مع رأس حربة يكون لديه مواصفات خاصة من خلال القدرة على اللعب بالرأس والقيام بدور المحطة ليعوض رحيل مصطفي محمد.
يذكر أن الزمالك خسر مؤخرًا من الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
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