مهنى : المنظمات الغير حقوقية تغض أبصارها عن الإرهاب في سيناء









قال أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن البيان الصادر من قبل منظمة هيومن رايتس بشأن الأوضاع فى سيناء، يعد تدخل جديد للشأن الداخلى فى مصر، موضحا إنه تم التحذير مسبقا من قيام بعض المنظمات الدولية بشن هجوم ممنهج على مصر فى عدد من القضايا وذلك لمحاولات للنيل منها وإنشغالها لما تقوم به من مسيرات تنمية ملموسة على أرض الواقع.





وأضاف مهنى، أن أهالينا فى سيناء هم أول من تصدو للإرهاب وساندو الدولة والقيادة السياسية من أجل الحفاظ على حماية أمن وآمن بلادنا، مشيرا إلى أن سيناء هى مطمع لكثير من الدول وتحاول تلك المنظمات الدولية الغير حقوقية تسليط الضوء عليها من أجل تنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية بفتح مجال للتدخلات الدولية في سيناء، وهو أمر مرفوض تماما.





وأشار إلى أن العالم أجمع يعلم ما يقوم به الجيش المصرى بالتصدى للعمليات الإرهابية وما قدمه من تضحيات فى مواجهة تنظيمات خلفتها حكم الجماعة الإرهابية ولفظها الشعب، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تناست ما قام به الإرهابين ولم تصدر تقريرا واحد حول مسجد الروضة وما نتج عنه من شهداء فى عمل إجرامي خسيس شهده العالم، وكذلك ما يقوم به الإرهابيين من الاعتداء على حقوق الإنسان وترهيب الأهالى والمواطنين، فهى غضت أبصارها لكل تلك الانتهاكات.



