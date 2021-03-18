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كواليس رحيل رونالدو عن برشلونة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث جيوفاني برانشيني الوكيل السابق للبرازيلي الظاهرة رونالدو عن كواليس رحيل النجم البرازيلي عن برشلونة الإسباني في عام 1997.

وقال برانشيني في فيلم وثائقي لقناة سكاي سبورتس العالمية": قضينا عدة أيام من المفاوضات مع محامي برشلونة والنائب خوان جاسبارت, لقد استخفوا بمسألة الشرط الجزائي وهذا الأمر كان حاسمًا".

وأضاف: "في إحدى الليالي اختطفنا رونالدو من الفندق في برشلونة وذهبنا إلى منزل شريكي كارلو بالافيتشينو".

وتابع: "عقدنا اجتماعًا وقلنا إننا سنوقع مع برشلونة إذا قدموا لنا عقدًا جيدًا وإذا لم يحدث ذلك، ماذا سنفعل؟ كانت هناك اتصالات مع فرق مثل لاتسيو وإنتر ميلان الإيطاليين ورينجرز الأسكتلندي".

وأردف قائلا:"لم نكن نعارض تجديد رونالدو مع برشلونة لكننا لم نوافق على العقود الخاصة بحقوق الصور وبعض الأمور المعقدة".

واستطرد قائلا: " لم نكن نمانع رغبة برشلونة أن تدفع قناة تلفزيونية جزءًا من قيمة العقد طالما أنهم سيدفعون لنا الضرائب".

وأردف: "لم نرد السير في طريق من شأنه أن يعرض مستقبل أهم لاعب في العالم للخطر، لأن كان عليه أن يخوض معارك لا تعنيه".

وواصل: "توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة وصافحنا مدربي الفريق وطلبت إذنًا لإجراء مكالمة هاتفية واتصلت بماسيمو موراتي رئيس إنترميلان في ذلك الوقت لأخبره أننا توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة ".

واستكمل: "أعلن برشلونة عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي لكن للأسف الأشياء التي قيلت مغايرة لاتفاقنا مع النادي الكتالوني".

واختتم برانشيني حديثه قائلا: "في البداية اعتقدت أنه كان مجرد سوء فهم ثم فقدت أعصابي عقب ذلك، حيث نظرت إلى شركائي وقلت أيها السادة (إن ما حدث إهانة لذكائنا، سنغادر لا يوجد سبب لتعريض رونالدو لهذا الإذلال)".


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