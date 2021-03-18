لعروس عيد الفطر.. مكونات طبيعية للحصول على بشرة مشرقة

يمكن لكل عروس مقبلة على الزواج في عيد الفطر المبارك إعادة شباب وإشراق بشرتها قبل الزفاف ، وذلك عن طريق مكونات طبيعية، يقدمها موقع "لافام" في السطور التالية.





البطاطا





تحتوي البطاطا على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمتلك قدرة عالية على محاربة التجاعيد وكل أنواع التهابات الجلد، كما تعمل على تبييض البشرة وتقشيرها وإزالة كل الأوساخ عنها. إضافة الى ذلك، تشتمل البطاطا على الأحماض الدهنية والفيتامينات المفيدة للبشرة، مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم والفوسفور، التي تعمل على تغذية البشرة ومنحها ملمساً ناعماً.





الخيار





يعمل الخيار على التخلص من الانتفاخات والهالات السوداء تحت العينين، كما يساهم في تجديد البشرة وتحسين الأنسجة الضّامة فيها والحفاظ على مرونتها. إضافة الى ذلك، يساعد الخيار في مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة الظاهرة على البشرة، فضلاً عن أنه يشدّ البشرة ويحافظ عليها رطبة ومتوهّجة وصافيةً وأصغر سناً.





وصفة الخيار والبطاطا لشباب العينين





قومي ببرش نصف حبة من الخيار ونصف حبة أخرى من البطاطا. اخلطي الخيار والبطاطا جيداً وضعيهما في الثلاجة في وعاء مخصص لمكعبات الثلج. وحين تصبح مكعبات البطاطا والخيار متجمدة، انزعيها من الثلاجة وضعيها مباشرة على عينيك المغمضتين، وذلك لمدة عشر دقائق. بعد ذلك شطفي وجهك بالماء البارد.