إنطلاق معارض "أهلاً رمضان" في محافظة الجيزة مطلع الشهر المقبل

تستعد الغرفة التجارية بالجيزة لافتتاح معرض أهلا رمضان بعد موافقة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على إنشاء المعرض لتقديم السلع الرئيسية لشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة بنسب خصم تصل إلى 25 بالمائة.





وقال محمد إمبابي، إن المعرض سيبدأ في الفترة من الأول من أبريل وحتى منتصف الشهر، مشيرا إلى أن المعرض سيتم إقامته بشارع فيصل، وذلك على مساحة 2000 متر مربع، ومشاركة أكثر من 80 عارض.





وأوضح إمبابي، أن المعرض سيضم جميع المنتجات من ياميش رمضان، إضافة إلى معظم السلع الغذائية من سكر وزيت ودقيق ومكرونات، وبلح رمضان وغيرها من المنتجات التي تهم المستهلك خلال الشهر المبارك.





وأشار، إلى أنه تم الاتفاق مع العارضين على تقديم خصومات للمستهلك خلال فترة المعرض تتراوح بين 25-30 بالمائة من الأسعار الرسمية للسلعة.