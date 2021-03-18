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طريقة منزلية لتحضير التمر الهندي على مائدة رمضان

الخميس 18/مارس/2021 - 06:37 م
التمر الهندي - صورة أرشيفية
التمر الهندي - صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" طريقة منزولية بسيطة لتحضير مشروب التمر الهندي منعش على مائدة الشهر الكريم، حيث نقدم لكِ طريقة سهلة لعمل التمر الهندي صاحب الجماهيرية الكبيرة في مصر.

لكي تجهزي مشروب منعش واللذيذ لأفراد أسرتك على مائدة إفطار رمضان، إليك الوصفة:

مقادير التمر الهندي

كوب تمر هندي
8 أكواب ماء
ملعقة كبير من ماء الورد
سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير التمر الهندي

- ضعي التمر هندي في إناء عميق ويوضع عليه الماء حتى يغطي التمر كليا ويترك على النار حتى يغلي.

- ارفعيه من على النار حتى يبرد ويوضع بالثلاجة لمدة 3 ساعات أقله.

- بعد ذلك نمرر الخليط من خلال المنخل حتى ينزل الشراب وتبقى النواة والأعواد ويتم عصرها جيدا" حتى ينزل الخليط بدون شوائب.

- يضاف اليه ماء الورد ويحلى بالسكر.

- يمكن اضافة مكعبات الثلج عند التقديم.

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