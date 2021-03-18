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السبت.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الخميس 18/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن بعض المناطق (ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري ) لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021 ، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوي امام شارع عتاب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة. 

كما كلف المحافظ كلا من رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق، بسرعة رد الشئ الي اصلة وبأعلي مستوي عقب الانتهاء من الأعمال.

وتهيب شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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