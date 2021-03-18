تقرير أممي يكشف جرائم ميليشيات تركيا في ليبيا (فيديو)

تعسف وتعذيب وإذلال، جرائم مروعة ارتكبتها الميليشيات في ليبيا، ورصدها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، في تقريره الذي أفصح عنه مؤخرا أمام مجلس الأمن الدولي.

التقرير الأممي حصل على شهادات لضحايا المجموعة المسلحة المسماة "قوة الردع"، التابعة لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشأغا، كما كشف تجاوزات عديدة تحدث بالمنطقة الغربية في ظل غياب القانون، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

التقرير حذر من استمرار نشاط تنظيم داعش في ليبيا بدرجة متوسطة الخطورة، بينما تنظيم القاعدة في حالة خمول وخلاياه موجودة في مدينة صبراتة غربي ليبيا.

كشف التقرير الأممي أن هناك أكثر من 4 آلاف مرتزق سوري أتت بهم تركيا إلى ليبيا، ويعملون تحت قيادة فايز السراج، من بينهم 250 قاصرا ويتمركزون في عدة مواقع غرب ليبيا.

ستيفاني وليامز المبعوثة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، قدرت سابقا عدد المرتزقة في ليبيا بنحو 20 ألف مسلح، وهو ما يتوافق مع تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أكد فريق الخبراء استمرار استخدام مطار معيتيقة كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة التركية، كما برأ التقرير ذمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذين تم اختيارهم لتولي إدارة السلطة التنفيذية الجديدة من تلقي الرشاوى، فهل تستطيع الحكومة الجديدة إيقاف جرائم الميليشيات؟.