Advertisements

لرجيم صحي في رمضان.. طرق تحضير الفراخ المشوية في المنزل (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 06:47 م
الفراخ المشوية - صورة أرشيفية
الفراخ المشوية - صورة أرشيفية
Advertisements
يقدم موقع "لافام" سيدتي، فيديو يشرح طرق تحضير الفراخ المشوية في المنزل للحصول على رجيم صحي في شهر رمضان المبارك، تابعي السطور التالية، لمعرفة المقادير وطريقى التحضير.

مقادير تحضير الفراخ المشوية

6 ملاعق طعام زيت زيتون

2 ليمون "1 مقطعة حلقات، والأخرى عصير"

4 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة ملح كوشير

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

¾ كيلو فاصوليا خضراء

8 بطاطس حمراء صغيرة ، مقسمة إلى شرائح

4 صدور دجاج

طريقة تحضير الفراخ المشوية

سخني الفرن إلى 450 درجة.

نحضر صينية وندهنها بملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ترتيب شرائح الليمون فى طبقة واحدة فى الجزء السفلى من الصينية.

فى وعاء كبير، قم بخلط باقى الزيت وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل.

إضافة الفاصوليا الخضراء ويتم غمسها فى "الصوص" باستخدام ملعقة أو ملقط مشقوق.

قم بإزالة الفاصوليا الخضراء وترتيبها فوق شرائح الليمون.

تُضاف البطاطس إلى نفس مزيج زيت الزيتون وتخلط بنفس الطريقة، ثم توضع بطول الحافة الداخلية للصينية فوق الفاصوليا الخضراء.

ضع الدجاج فى الوعاء مع خليط زيت الزيتون واغمسها فيه جيدًا.

يُسكب المزيج المتبقى من زيت الزيتون فوق الدجاج.

يتم شوى الدجاج لمدة 50 دقيقة.

إزالة الدجاج من الصينية، ونضع الفاصوليا والبطاطس مرة أخرى فى الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح البطاطس طرية.

ضع صدر دجاج على كل من أطباق التقديم، ويتم تقسيم الفاصوليا الخضراء والبطاطس بالتساوى، على أن تقدم هذه الوجبة دافئة.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حسام البدري يكشف سر استبعاد أوباما من منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

كواليس رحيل رونالدو عن برشلونة

منذ ساعة

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

منذ نصف ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يعلن عن مواعيد الجولة الخامسة والسادسة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

07:01 م

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

06:29 م

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار