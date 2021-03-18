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طبقي هذ الأمور للحصول على حياة زوجية سعيدة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" عزيزتي أهم النصائح التي يجب معرفتها لكي تجعلين زوجك يشتاق إليكِ طوال الوقتن وتنعمين بحياة زوجية سعيدة.

4 أمور لحياة زوجية سعيدة

توقفي عن الاتصال به

تعتبر هذه المسألة الأولى المتعلقة باشتياق الرجل تجاهك، فهو يعتمد على اتصالك وسؤالك، لذا عليك الحد من اتصالاتك التي تشعره بالقلق والتساؤل وتجعله يحاول الاتصال عليك.

عدم الرد على رسائله مباشرة

الأنثى التي تركن رسائل الرجل لبعض الدقائق ولا تجيب عليها مباشرة، تجعله مهتمًا بها أكثر، فالرجل بطبيعته غيور محب للاستحواذ على الأنثى حتى عن عملها، فيسأل من الذي يلهيها عني الآن، هذا التصرف مزعجًا بعض الشيء، إلا أنه يعتبر من الطرق النفسية الفعالة.

ترك أثر لها

الأنثى الذكية تترك أثرًا يشتاق إليه الرجل ويفتقده بشدة، على سبيل من المثال قطع الإكسسوار هدايا له تلازمه كالساعة، هذا الأمر سيذكره بها وبذكرياتها.

تسجيل ملاحظات

على المرأة أن تترك ملاحظات للرجل ليجدها صدفةً، فعندما يجد رسائل مكتوبة سيتفاجأ، لأن ذاكرة الرجل طويلة الأمد على عكس الإناث، لذا ستبقى الرسائل عالقة بذهنه لمدة طويلة.

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