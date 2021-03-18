بعد وصف بايدن له بالقاتل.. بوتين يرد: "أتمنى له الصحة"

أخبر فلاديمير بوتين جو بايدن أن "الأمر يتطلب معرفة أحدهم"، في الوقت الذي توعد مسؤولو الكرملين بالانتقام إذا لم يعتذر الرئيس الأمريكي عن وصف نظيره الروسي بأنه "قاتل".



وفي خلاف دبلوماسي متصاعد، وصف المسؤولون الروس بايدن بأنه "مجنون وهستيري" بعد أن صرح خلال مقابلة تلفزيونية على أن بوتين دبر جرائم قتل وقال إن بوتين "سيدفع ثمنًا" قريبًا لتدخله المزعوم في الانتخابات.



واستدعت موسكو يوم الأربعاء سفيرها لدى واشنطن احتجاجا على المقابلة، وواصل المسؤولون يوم الخميس الهجوم.



كانت العلاقات قد دفعت بالفعل إلى مستويات متدنية جديدة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني ورفعت السرية عن تقرير استخباراتي ذكر أن بوتين وجه التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس "هذه تصريحات سيئة للغاية من رئيس الولايات المتحدة." من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات وسيتعين علينا أن ننطلق من هذا التفاهم.



قال بوتين متحدثًا على التلفزيون الروسي: "أتذكر في طفولتي، عندما كنا نتجادل في الفناء، كنا نقول: يتطلب الأمر معرفة أحدهم. وهذه ليست مصادفة، ليس مجرد قول أو نكتة للأطفال".



وأضاف: "نرى دائمًا سماتنا الخاصة في الأشخاص الآخرين ونعتقد أنهم يشبهوننا حقًا. ونتيجة لذلك، نقوم بتقييم أنشطة [الشخص] وإعطاء التقييمات".



وتابع: ""كما قال [بايدن]، نحن نعرف بعضنا البعض بشكل شخصي، ماذا ارد عليه؟ أقول: أتمنى لك الصحة. أنا أتمنى لك الصحة. أقول ذلك بدون أي سخرية أو مزحة ".



وقال كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، إن موسكو ستتخذ على الأرجح خطوات أخرى "إذا لم يقدم الجانب الأمريكي تفسيرا أو اعتذارا".