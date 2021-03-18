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مصدر قضائي: بدء الاتصال بالمتقدمين لمجلس الدولة من دفعتي 2016 /2017

الخميس 18/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أكد مصدر قضائي أن مجلس الدولة بدأ الاتصال بالمرشحين من دفعتي 2016 و2017 لإجراء الكشف الطبي عليهم للإلتحاق بمجلس الدولة، منن اثبتت التحريات الأمنيه أهليتهم للعمل بالمجلس.

وأضاف المصدر ل الفجر، أن الإتصال بالمرشحين قد بدء من الأمس ويستمر حتي السبت القادم، وأن المجلس يسعى لإستكمال إجراءات المرشحين، لاتخاذ القرار الخاص بالتعيينات، ثم يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهوري.

وأوضح المصدر أن أعداد الدفعتين تتراوح ما بين 400  إلى 460 مرشحًا.

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