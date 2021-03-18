اعرفي علاج النوم الخفيف عند الطفل الرضيع

يتعرض الكثير الأطفال الرضع لوجود خلل في نومهم، لأن من المعروف أن ساعات نوم الأطفال حديثي الولادة تكون 20 ساعة في اليوم، ومع التقدم في السن تقل الساعات تدريجيا لتصل من 10 لـ16، فلا تقلقي عزيزتي يجب عليكِ فقط اتباع النصائح التالية:-





تعويد الطفل على روتين نوم هادئ يساعده على الخلود في النوم.





عدم تطويل مدة القيلولة التي يحصل عليها الطفل خلال ساعات النهار، حتى لا تؤدي إلى استيقاظه إلى ساعات متأخرة في المساء.





تنظيم الساعة البيولوجية للطفل وتخصيص وقت معين لنوم الطفل لا يتجاوزه بأي شكل من الأشكال.



