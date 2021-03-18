توخيل: لا يوجد فريق يرغب في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، أن فريقه يمكن أن يصبح ضمن المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





وسجل المغربي حكيم زياش وزميله إميرسون بالميري هدفين ليقودا الفريق إلى الفوز 2 / 0 على أتلتيكو مدريد الإسباني مساء أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.









وتأهل تشيلسي بجدارة إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية بالفوز 3 / 0 في مجموع المباراتين على أتلتيكو متصدر الدوري الإسباني ليبلغ تشيلسي دوري الثمانية للمرة الأولى منذ 2014 .





ومدد الفريق حفاظه على سجله خاليا من الهزائم إلى 13 مباراة متتالية منذ أن تولى توخيل مسؤولية تدريب الفريق.





ويترقب تشيلسي وتوخيل بلهفة شديدة قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال ، والتي تجرى غدا الجمعة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس.





وأكد توخيل أن تشيلسي يجب ألا يخشى أي فريق في المسابقة، وأشاد بالروح القتالية للفريق والتي ستلعب دورا حاسما في الحفاظ على فرصه في المنافسة بالبطولة الأوروبية.



