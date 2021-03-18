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عاجل - بشرى سارة في الأهلي

الخميس 18/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، موعد عودة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصاب، وتعافيهم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، أن وليد سليمان الذي يعاني من إصابة عضلية، بات قريباً من العودة للتدريبات الجماعية للفريق، حيث أنه في المراحل الأخيرة من العلاج والتأهيل، في إشارة إلى أنه من المتوقع ظهوره في مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

كما يشارك الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم تجهيزه للمشاركة في مباراة الزمالك بالدوري.

جدير بالذكر أن علي معلول يغيب عن صفوف الأهلي منذ مباراة الأحمر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.

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