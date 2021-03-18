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تحويلات مرورية لاستكمال أعمال كوبرى الفردوس بالقاهرة

الخميس 18/مارس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمديد لكوبرى الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة إتجاه نفق الأزهر، الأمر الذى يستلزم غلق الكوبرى أمام حركة المرور لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال به فى مدة زمنية 5 ليالى من الساعة 12 ليلًا وحتى الساعة 6 صباحًا أيام 22،21،20،1832021 م، ومن الساعة 12 ليلًا حتى الساعة 10 صباحًا يوم 1932021دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:القادم من ميدان العروبة إتجاه نفق الأزهر يسلك يسارًا مسطح الفردوس، ثم يمينًا فى إتجاه شارع أحمد سعيد، والدوران والعودة (ميدان تاكى) وإستكمال شارع أحمد سعيد، ثم يمينًا مسطح الفردوس واستكمالًا اتجاه نفق الأزهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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