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رئيس الزمالك: لسنا في خصومة مع أحد.. ونفضل العمل في صمت

الخميس 18/مارس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه حرص على عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لإيضاح العديد من الأمور الخاصة بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مقر النادي، أنه يحب العمل وليس الحديث في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم هو المؤتمر الصحفي الأول له بالنادي.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة كلفت اللجنة بإدارة شئون النادي في مهمة ليست سهلة، مؤكدا أن اللجنة فضلت العمل في صمت لأن مهمتها محددة.

وأوضح أن اللجنة الثلاثية ليست في خصومة مع أي شخص، وأنها تعمل بكل احترام من أجل نادي الزمالك، مشيرا إلى أن اللجنة عندما بدأت عملها بشكل رسمي داخل النادي وجدت أمورا غريبة وكل شيء بالمستندات.

واختتم رئيس الزمالك إنه يحترم الجميع ويتحدث عن الجميع باحترام، وتربى داخل بيته وفي القوات المسلحة على احترام الصغير قبل الكبير.

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