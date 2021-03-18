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عاجل - تصريحات قوية من رئيس الزمالك.. تعرف عليها

الخميس 18/مارس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن تولي اللجنة النادي منذ ما يقترب من 75 يوما، متسائلا هل هذه مدة كافية لإصلاح كل الأمور داخل النادي؟.

وأضاف رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل النادي، أن فريق الكرة وعلى سبيل المثال كان مطالبا بالتعاقد مع اللاعبين مع دفع المستحقات المالية المتأخرة.

وواصل، هل لكم أن تتخيلوا أن النادي تلقى 11 عرضا للاعبي الفريق الأول منذ أن تولت اللجنة المسؤولية، وأن كل العقود بتلك الأرقام الخيالية شتت تركيز اللاعبين، وكان هدفها هدم استقرار الفريق، فهل لايوجد في مصر لاعبين سوى في الزمالك؟ ولماذا كل هذا التركيز مع النادي؟.

وأكمل، اللجنة كانت مطالبة بتجديد عقود الرباعي أحمد أبو الفتوح ومحمود عبد الرحيم “جنش” ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”، ولكن هناك من يصدر للجنة الأزمات والمشاكل ونحن نعمل لمصلحة الزمالك فقط.

وأشار إلى أنه عضو في النادي منذ ما يقترب من 25 سنة، مؤكدا أنه سيتحدث في أمور لا يجرؤ أحد أن يتحدث عنها.

واختتم حديثه قائلا، إن النادي منقسم حاليا إلى جبهات في الوقت الحالي، ونعمل حاليا بتكليف من الدولة لخدمة النادي فقط.

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