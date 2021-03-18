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تأجيل دعوى طالب حلوان المتهم بالتحرش ل 9 مايو

الخميس 18/مارس/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلًا عن احد الطلاب والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي 20192020 علي خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي، لجلسة 9 مايو المقبل.

وشهدت جامعة حلوان واقعة مخلة بالآداب بتاريخ 11 ديسمبر 2019، تمثلت في ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

 وأحال مجلس تأديب الجامعة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذي انتهى إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار في محكمة مجلس الدولة، علمًا بأنه لم يحضر مجلس التأديب.

ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي، وهي الآن بصدد الانتظار لتوزيعها حتي يتم إصدار التقرير فيها.

وتعد الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني في الواقعة بما يعني أن تجهز الدعوى للحكم ليكون دليلا استرشاديا للمحكمة قبل الحكم في الدعوى، ومن ثم تعود القضية لدائرة الموضوع تمهيدًا للحكم فيها، علمًا بأن المحكمة لها أن تأخذ بالتقرير أو أن تطرحة جانبًا.

وقال عمرو عبد السلام محامي الطالب، إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون على قوله، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.

وأوضح، أن الجامعة لم تأخذ التدرج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر، والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو ما لم تقوم به.

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