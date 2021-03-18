تصريح مثير من إبراهيموفيتش بعد عودته للمنتخب السويدي

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أن عودته إلى المنتخب السويدي ترجع لأدائه في الفترة الأخيرة، وأنه تجاوز خلافاته مع المدير الفني للمنتخب السويدي، يان أندرسون.





وقال إبرا (39 عاما) في مقابلة على قناة (يوتيوب) التابعة لاتحاد الكرة السويدي، بعد يومين من عودته للمنتخب الوطني عقب غياب امتد لـ5 سنوات "لقد عدت لأنني أستحق ذلك، بسبب ما فعلته في الأشهر الأخيرة، ليس لأن اسمي زلاتان أو لأنني إبراهيموفيتش، لكن بسبب ما أساهم به في الملعب".

















وكانت علاقة النجم السويدي، الذي أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد بطولة يورو 2016، متوترة مع المدرب يان أندرسون، والذي انتقده لعدم ضم لاعبين من أصل أجنبي في قائمته الأولى فور تولى منصبه.





وقد أبدى "إبرا" اهتمامه بالعودة إلى منتخب بلاده قبل بضعة أشهر، وسافر أندرسون إلى إيطاليا الخريف الماضي لمقابلته ومناقشة إمكانية عودته.





وأوضح نجم برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق "تحدثنا عن كل شيء. باختصار، رسمنا خطا على كل ما حدث ونتطلع إلى الأمام. نتعامل مع بعضنا البعض باحترام".





وشدد المهاجم السويدي على أن أندرسون شخص "مباشر" يتمتع بـ"عقلية الفوز".





وكشف الهداف التاريخي للمنتخب السويدي برصيد 62 هدفا في 116 مباراة، أن يان سأله "هل تريد أن تأتي؟ كنت صادقا للغاية معه، فقلت: يان، في اليوم الذي تضع فيه القائمة، اسألني قبل يوم واحد عما إذا كنت مستعدا للعب وسأجيب عليك بصراحة. وعندما جاء ذلك اليوم، قلت إنني أشعر بالاستعداد".





وشدد مهاجم ميلان الإيطالي على أنه يشعر بأنه على "مستوى عالٍ للغاية" وأنه بإمكانه مساعدة الفريق "بعدة طرق" داخل وخارج الملعب، على الرغم من أنه يقر بأن تمثيل منتخب بلاده في هذا العمر "غير واقعي قليلا".





وقد تم استدعاء إبراهيموفيتش للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسيكون ظهوره الأول أمام منتخبي جورجيا وكوسوفو، ضمن المجموعة الثانية الخاصة بتصفيات القارة الأوروبية التي تضم أيضا اليونان وإسبانيا.



