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المفتي العام للمملكة: لقاح كورونا ليس مفطر للصيام

الخميس 18/مارس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أوضح المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطر للصيام.

 

وقال رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصيام ؟:" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطر للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر ".

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