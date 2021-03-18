رمضان عبدالرازق: القرآن حذرنا من تعميم الأحكام وأمرنا بالإنصاف

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن القرآن علمنا عدم التعميم، لأن من يفعل هذا الأمر اعمى، وأيضا علمنا الإنصاف حتى لو مختلف معك فى المعتقد.



وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "القرآن حذرنا من تعميم الأحكام وأمرنا والإنصاف، من يفعل التعميم اعمى وجاهل، القرآن حذرنا من هذا حتى مع الجمادات".

