جامعة أسوان تستضيف فاعليات الملتقي الدولي للسياحه الرياضية آفاق وطموحات - أسوان أحلي



في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي نفذتها جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان.





قال الدكتور أحمد غلاب أنه تنطلق اليوم الخميس فاعليات الملتقي الدولي للسياحه الرياضية آفاق وطموحات - أسوان أحلي - من الفترة 18-20 مارس 2021 م. والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.





والذي تستضيفه جامعة أسوان كلية التربية الرياضية ويعد هذا الحدث الرياضي السياحى الأكبر لتنشيط السياحة والرياضه مع مراعاه كافة الإجراءات الاحترازيه للحد من تداعيات فيروس كورونا علي أرض محافظة أسوان (أرض الذهب ) بجمهورية مصر العربية.





وأضاف "غلاب " أنه في إطار التعاون بين كلية التربية الرياضية وبين عدد من المؤسسات الرياضية والسياحية المختلفة في مصر والوطن العربي والعالم " التي تشارك في المؤتمر الدولي علي أرض أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي الإفريقي.

وذكر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال كلمته بسعادته بالتطوير الذي تشهدته جامعة أسوان واستضافتها مثل هذه المتلقيات السياحية والرياضية التي تحتاج للتسويق والاستثمار لجذبها للمحافظة وان المحافظة لديها المقومات الطبيعية التي تساعد علي اعادة محافظة اسوان الي مكانتها الطبيعية.





وأشاد الدكتور كمال الدين درويش رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلي للجامعات بالمنشاءات الرياضية التي شهدتها جامعة أسوان والجهد المبذول في تطوير كلية التربية الرياضية وأنشطتها المختلفة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب وذلك في إطار التعاون بين الوزرات المختصة التعليم العالي والسياحة الآثار والشباب والرياضة.





واوضح الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أهمية الرياضة والأنشطة الطلابية التي تدعمها الدولة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واصي خلال كلماته بإقامة دورة للالعاب الرياضية بين دول حوض النيل لمزيد من التناغم بين شباب القارة الإفريقية.







وأشار الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان أنه يستضيف الملتقى العديد من الرموز الرياضية المشاركة منها الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية بالمجلس الاعلي للجامعات وريس نادي الزمالك الاسبق والدكتور حسين المصري مقرر لجنة قطاع التربية الرياضية والدكتور محمد حسانين صبحي نائب رئيس اتحاد الرياضي المصري والدكتور محمد علي عميد كلية التربية بأسيوط والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد والعديد من الشخصيات الرياضية والقيادات لعبة الغوص والسياحة والألعاب المائية ويشهد المؤتمر العديد من المهرجانات الرياضية منها مهرجان الرياضة للجميع الثاني بأسوان والذي يقام علي ملاعب جامعة أسوان وكذلك المهرجان الترويجي التاسع للملاحة الرياضية والعمل علي نشر أسس ثقافة السياحة الرياضية في مصر.





وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة درع الجامعة للواء أشرف عطية محافظ أسوان لدعمه اللا محدود لجامعة أسوان