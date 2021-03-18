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تراجع ثروة دونالد ترامب خلال فترة رئاسته

الخميس 18/مارس/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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انخفض صافي ثروة دونالد ترامب بنحو 700 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار (1.65 مليار جنيه إسترليني) خلال فترة رئاسته، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وضربت جائحة كورونا ثروته بشدة، حيث خسرت مباني ومكاتب ترامب والفنادق والمنتجعات ذات العلامات التجارية الإيرادات وتراجعت قيمتها.

كما شهد أسطوله من الطائرات وملاعب الجولف انخفاضًا في قيمتها.

ويخضع ترامب حاليًا لتحقيق جنائي في شؤونه المالية وأعمال عائلته.

وتمثل العقارات التجارية لترامب حوالي ثلاثة أرباع صافي ثروته.

وشهدت أبراج المكاتب التي يمتلكها أو يشارك في ملكيتها انخفاضًا كبيرًا في التقييمات حيث يعمل المزيد من الأشخاص من المنزل، وهو اتجاه يمكن أن يستمر على المدى الطويل.

وتقدر بلومبيرج، التي توفر الأخبار والبيانات المالية، انخفاضًا بنسبة 26 ٪ في قيمة ممتلكاته العقارية التجارية الرئيسية.

كما أنه يمتلك ويدير أو يرخص اسمه لحوالي عشرة فنادق ومنتجعات، بالإضافة إلى 19 ملعبًا للجولف.

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