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شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة خليجية

الخميس 18/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تألقت الفنانة سمية الخشاب بـ صورة جديدة، وشاركت الصورة مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وناعمة حظيت بها على إعجاب الجمهور.


وظهرت الخشاب وهي ترتدي عباءة واسعة طويلة باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت خصلات منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


واختارت سمية الخشاب بعض اللمسات المميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر الأسود والآي شادو والماسكارا لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه وعلقت "من الرياض مع الحب ♥ ️🇸🇦"
شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة خليجية
شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة خليجية
شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة خليجية
شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة خليجية
شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة خليجية
شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة خليجية

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سمينة الخشاب

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