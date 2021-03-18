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رئيس الزمالك ينتقد أبناء القلعة البيضاء.. ويكشف دور وزير الشباب والرياضة في مساعدة الفريق

الخميس 18/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
رامي بشاي - محمد زكي
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أكد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أنه فكر كثيرًا في تقديم استقالته من رئاسة النادي، موضحًا أنه لا يتمسك بمنصبه.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي :" الناس اللي عماله تهاجمنا تعالوا اقعدوا مكانا وشوفوا بنفسكوا، احنا فكرنا كذا مرة  نقدم استقالتنا، احنا مش ماسكين في الكرسي ولا عايزينه ولا هنفضل فيه عالطول".

وأضاف :" ده كله عشان خدنا قرار، القرار كان لازم يتاخد والكل عارف انا بتكلم في ايه، الناس مش جوا الزمالك ومش عارفين حاجة، أبناء الزمالك هما اللي بيشتمونا، ارفع علينا حتى سماعه التليفون وقول تعالي اقعد معانا أسبوع وشوف".

 وأكمل :" احنا متصدرين في كل الألعاب حتى الدوري في كره القدم وأفريقيا الأمل رغم أنه ضعيف لكن لسه مازال قائم، احنا تقديرا للمسؤولين احنا قاعدين ومش ماشين".

وتابع :"علاقتنا بوزير الشباب والرياضة جيدة جدا وهو مساند للنادي ولكن سيادته لم يتدخل من قريب أو بعيد في في أي أمور أو قرارت تم اتخاذها من اللجنة، ونلجأ له في بعض الأمور مثل الحظر على حساب فرعي بإحدى البنوك، والوزير لم يتدخل في قرار رحيل باتشيكو ولا أعلم لماذا تم اقحامه في هذا الأمر".




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