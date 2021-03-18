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فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 18/مارس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 19 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك".

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:


طقس الجمعة نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الجمعة ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

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