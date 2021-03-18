رئيس لجنة الزمالك: لازم نخاف على بعض وأبناء النادي لا يقومون بدورهم

أكد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي في حاجة لأبناؤه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها حاليًل.

أكد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي في حاجة لأبناؤه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها حاليًل.

وقال عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالنادي: "بطالب ولاد النادي وهما كتير بلاش انتقادات وأنتوا مش عارفين ايه اللي حصل جوا، هناك من يتحدث معي ويستفسر وبنرد، مش عايزين حد يشكرنا ولكن مش عايزين حد يهاجمنا".

وقال عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالنادي: "بطالب ولاد النادي وهما كتير بلاش انتقادات وأنتوا مش عارفين ايه اللي حصل جوا، هناك من يتحدث معي ويستفسر وبنرد، مش عايزين حد يشكرنا ولكن مش عايزين حد يهاجمنا".