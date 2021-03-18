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رئيس لجنة الزمالك: لازم نخاف على بعض وأبناء النادي لا يقومون بدورهم
الخميس 18/مارس/2021 - 07:23 م
محمد زكي
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أكد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي في حاجة لأبناؤه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها حاليًل.
وقال عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالنادي: "بطالب ولاد النادي وهما كتير بلاش انتقادات وأنتوا مش عارفين ايه اللي حصل جوا، هناك من يتحدث معي ويستفسر وبنرد، مش عايزين حد يشكرنا ولكن مش عايزين حد يهاجمنا".
وأضاف: " أخبار كتير كل يوم بتطلع غلط في غلط ، من الضروري أن نقفل على أنفسنا ونخاف على بعض وعلى مصالح النادي ".
وتابع: " قيل أنني طلبت أبقى مشرف على فريق الكرة هو أنا فاضي؟، وهطلب ليه وأنا رئيس اللجنة ".
واختتم: "بعد مباراة الترجي تحدث البعض بعدم علمي برحيل باتشيكو الكلام ده ملوش أي اساس من الصحة وعيب الناس تصدقه".
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