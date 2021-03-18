رئيس لجنة الزمالك: فكرنا كثيرًا في الاستقالة

أكد اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة فكرت جديا في أكثر من مناسبة في الاستقالة.





وأضاف اللواء عماد عبد العزيز، أنهم يعملون في أجواء غير صحية وللأسف من ينتقد اللجنة هم أبناء النادي، بدلا من القدوم والحديث معهم أو حتى الاتصال بهم.





وكشف رئيس الزمالك أن علاقة الزمالك مع جميع الأندية علاقة حب وتقدير واحترام، مشيرا إلى أن الرياضة وسيلة للتقارب والود وليس العكس.



