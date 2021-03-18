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رئيس لجنة الزمالك: فكرنا كثيرًا في الاستقالة
الخميس 18/مارس/2021 - 07:25 م
محمد زكي
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أكد اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة فكرت جديا في أكثر من مناسبة في الاستقالة.
وأضاف اللواء عماد عبد العزيز، أنهم يعملون في أجواء غير صحية وللأسف من ينتقد اللجنة هم أبناء النادي، بدلا من القدوم والحديث معهم أو حتى الاتصال بهم.
وكشف رئيس الزمالك أن علاقة الزمالك مع جميع الأندية علاقة حب وتقدير واحترام، مشيرا إلى أن الرياضة وسيلة للتقارب والود وليس العكس.
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