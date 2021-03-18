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خالد فودة: أبناء سيناء في قلب وعقل السيسي ودائم السؤال عنهم (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عبر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته للاحتفال بذكرى العيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى أن أرض طاابا عادت بدماء أبنائنا من أبناء القوات المسلحة، وكان يساعدهم بدو سيناء.

وأشار "فودة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن التحكيم الدولي كان له الفضل أيضا في عودة الأرض المصرية كاملة، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنه دائم السؤال عن أبناء محافظة جنوب سيناء، معلقا: "هم دائما في قلب وعقل الرئيس".

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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن 19 مارس من كل عام سيظل يومًا استثنائيًا في تاريخ مصر، محفورًا بحروف من ذهب في ذاكرة وقلوب المصريين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم المجيد، بما يحمله من عزة وكرامة وفخر، هو عيد الأعياد، بعد تحرير سيناء واسترداد آخر شبر من أراضينا في طابا عام 1989.

وأوضح "أبو شقة" أن الجغرافيا في سيناء خلال أكثر من ثلاثة عقود، تغيرت بشكل كبير، بعد أن كانت مرتعًا خصبًا لخفافيش الظلام، الذين لا يعرفون دينًا أو شرفًا، وهدفًا متتاليًا لأعمال القتل المروع، وبيئة حاضنة للإرهاب الأسود، وبؤرة للخائنين ووكرًا للمهربين.

وأضاف أن سيناء الغالية تُركت أو تم تجاهلها على مدى عقود، رغم كونها كنزًا متفردًا جاذبًا للاستثمارات، كما ظل تعميرها وتنميتها، حلمًا يداعب عقول المصريين وقلوبهم، لافتًا إلى أن الجهود المتواضعة السابقة لم تفلح في تنميتها بشكل حقيقي، وبناء نهضة مجتمعية وعمرانية شاملة، في ظل غياب الإرادة السياسية والموارد المالية اللازمة.

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