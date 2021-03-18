أجويرو يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي حسم مستقبله مع ناديه, حيث الذي ينتهي عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أجويرو يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي في حالة رحيله عن مانشستر سيتي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي يعتبران من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني كما أن برشلونة تواصل معه في الفترة الأخيرة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فكرة أجويرو هي الإستمرار مع مانشستر سيتي ولكن في نفس الوقت لن يمانع من الإنتقال الى أحد أندية التي تلعب في الدوري الإنجليزي.



