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بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

الخميس 18/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يبعيش محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي،حالة من التفاؤل الشديد على الرغم من قرار إيقافه والغرامة الموقعة عليه.

ونشر لاعب الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «آنستجرام» مقطع فيديو أثناء دخوله في وصلة غنائية على أغنية «بحب الناس الرايقة» لعدوية ورامي عياش، وهو يقود سيارته.

يذكر أن محمود كهربا قد تعرض لعقوبة مغلظة من قبل المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بالإيقاف شهر وغرامة قدرها 200 ألف جنيه بسبب تعامل كهربا مع موسيماني بشكل غير لائق احتجاجًا منه على قلة المشاركة.

ومن المقرر أن يدرس الجنوب إفريقي موسيماني مصير إيقاف كهربا فور عودته من رحلة الكونغو وإن كانت الأمور تتجه للعفو عنه وبدء مشاركته في التدريبات الجماعية مع استمرار عقوبة المنع من المشاركة في المباريات الرسمية وبقاء العقوبة المالية 200 ألف جنيه.

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