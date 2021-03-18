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الروسي يكرم المرأة في عيد الأم

الخميس 18/مارس/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نظم المركزالثقافي الروسي إحتفالية للعاملين بالمركزلتهنئة العاملات من السيدات المصريات والروسيات بعيد الأم. وأشار أليكسي تيفانيان مدير المركز إلي جهود العاملات الروسيات والمصريات في دعم أنشطة المركز المختلفة التي تنظم داخل قاعاته أو خارج حدوده.

وأثنى علي جهودهن في تنظيم ايام الثقافة الروسية بالجامعات المصرية المختلفة، حيث تبذل الجهود بتنظيم معارض المطبخ الروسي حيث يتسعرض المأكولات الروسية الشعبية ومعارض للمنتجات اليدوية الروسية، وكذلك تنظيم الحفلات التي تقدم فيها الأغاني الروسية الشعبية.

وأكد تيفانيان ان شهر مارس من كل عام هو شهر المرأة حيث احتفل بيوم المرأة العالمي في 8 مارس ويوم المرأة المصرية يوم 16 مارس ويختتم بعيد الأم في 21 مارس، وأن المركز يحرص دائما علي الاحتفال بتلك المناسبات في إطار دعمه لدور المرأة بالمجتمع.

وفي الختام تم تقديم الزهور والهدايا للعاملات بالمركز الثقافي الروسي في اطار احتفالية عيد الأم.

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