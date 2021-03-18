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17 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا العام الماضي

الخميس 18/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
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سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية في عام 2020، ليبلغ 217 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الأميركية في عام 2020 بنسبة 11.7 بالمئة، لتبلغ 1.220 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 1.381 مليار دينار.

وانخفضت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي، بنسبة9.5 بالمئة، لتبلغ 1.003 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 1.108 مليار دينار. يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

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